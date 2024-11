Lanazione.it - Unipi sul podio in Italia e nella top 100 mondiale

L’Università di Pisa si conferma nuovamente un’eccellenzana eper le materie scientifiche. È una delle analisi che emerge dalla "Global Ranking of Academic Subjects", la classifica dell’agenzia Shanghai Ranking Consultancy, che annualmente stila un resoconto della qualità delle materie di centinaia di università in tutto il mondo. Nello specifico,entragraduatoriacon 24 discipline, coprendo tutte le aree (Scienze naturali, Ingegneria, Scienze della vita, Scienze mediche e, Scienze sociali), eccellendo soprattutto per fisica, matematica e veterinaria. La materia in assoluto migliore è fisica, per la quale l’ateneo pisano è secondo infascia globale 51-75. Segue matematica, che resta sempre a metà delno e a livellofascia 76-100.