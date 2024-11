Cityrumors.it - Troppo tempo sul water, i medici lanciano l’allarme: il rischio è grosso

Inutile girarci intorno, la “seduta fisiologica” quotidiana oramai è diventata un modo per prenderci delche altrimenti non avremmo a disposizione Tra le tante cose che sono cambiate nel nostro quotidiano anche l’andare in bagno ha subito dei cambiamenti importanti. Per molti è diventato un modo per trascorrere deloccupandosi di se stessi. Lettura, giochi enigmistici, lo scrollare incessante dello smartphone per controllare e aggiornare i vari social network, tutto contribuisce ad aumentare la media della seduta sulche potrebbe avere delle pesanti ripercussioni sul nostro stato fisico.Troppi i minuti passati seduti sul– Cityrumnors.it Non esiste una spiegazione logica per giustificare quei 5, a volte 10 se non 15 minuti di bagno occupato, quando, secondo ricerche scientifiche appropriate, per espletare ogni situazione fisiologica ne basterebbero soltanto 3, massimo 5 minuti, ma psicologicamente ci sentiamo come più protetti dalle quattro mura del bagno chiuso.