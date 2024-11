Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Punta Penna, 20enne trovato morto: l'inchiesta archiviata, la famiglia non si arrende

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Morte misteriosa a 20 anni tra gli scogli: la decisione del giudice scatenato il dolore di chi resta La tragica morte di Jois Pedone, avvenuta a soli 20 anni, rimarrà avvolta nel mistero. Il giudice Anna Rosa Capuozzo ha respinto il ricorso dellae archiviato il caso, confermando la tesi del suicidio e rigettando l'ipotesi di istigazione al suicidio legata a un presunto rito esoterico. La vicenda, iniziata il 22 agosto 2022, quando il corpo senza vita di Pedone venne rinvenuto tra gli scogli di, continua a sollevare dubbi e a generare un grande dolore per i familiari. Nonostante le indagini, durate oltre 20 mesi, non siano riuscite a trovare prove sufficienti a supporto di un'eventuale manipolazione psicologica o di un rito che sia sfociato nel tragico gesto, ladi Jois non ha mai creduto alla versione ufficiale.