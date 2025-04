Terremoto nella notte a Spoleto scossa di magnitudo 3 6

scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 ha svegliato nella notte gli abitanti di Spoleto e dell’intera Umbria. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è stato registrato alle ore 23:31 a una profondità di 7 chilometri. Tg24.sky.it - Terremoto nella notte a Spoleto, scossa di magnitudo 3.6 Leggi su Tg24.sky.it Unadidi3.6 ha svegliatogli abitanti die dell’intera Umbria. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è stato registrato alle ore 23:31 a una profondità di 7 chilometri.

