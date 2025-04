Lanotiziagiornale.it - Crollano le pensioni anticipate, la stretta di Meloni presenta il conto

Lesono state, di fatto, quasi azzerate. La ricetta delle destre in tema previdenziale, nonostante le tante promesse di cancellare la legge Fornero da parte di Matteo Salvini, non sta dando risultati, portando invece sempre meno lavoratori ad accedere alla pensione anticipata. La fine degli effetti della Quota 100 e il continuo inasprimento dei requisiti per accedere ai sistemi che l’hanno rimpiazzata o all’Opzione donna, hanno portato un nuovo calo nell’accesso all’uscita dal lavoro flessibile. I nuovi assegni liquidati dall’Inps per le uscitesi sono ulteriormente ridotti nel primo trimestre del 2025: l’ultimo monitoraggio sui flussi di pensionamento mostra che tra gennaio e marzo i nuovi trattamenti erogati sono stati 54.094, ovvero il 23,1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, quando già si registrava un netto calo.