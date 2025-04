Papa Francesco il lungo addio a San Pietro migliaia in fila per Bergoglio

Papa Francesco. Solo fino al tardo pomeriggio di ieri quasi 20mila pellegrini hanno sfilato, secondo il Vaticano, accanto al feretro con il corpo del Pontefice morto il 21 aprile scorso a 88 anni. E anche oggi la camera ardente con l’ostensione della salma di Bergoglio, . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Una marea umana per l'omaggio dei fedeli a. Solo fino al tardo pomeriggio di ieri quasi 20mila pellegrini hanno sto, secondo il Vaticano, accanto al feretro con il corpo del Pontefice morto il 21 aprile scorso a 88 anni. E anche oggi la camera ardente con l’ostensione della salma di, .

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Su questo argomento da altre fonti: Folla a San Pietro, stazione intermedia del lungo addio; Papa Francesco, l'omaggio senza sosta a San Pietro continua oggi; Il lungo addio a papa Francesco: il mondo è in lutto; Inizia il lungo addio a Papa Francesco; Il lungo addio | Le esequie di Papa Francesco.

Lo riporta msn.com: Papa Francesco, il lungo addio a San Pietro: migliaia in fila per Bergoglio - (Adnkronos) - Una marea umana per l'omaggio dei fedeli a Papa Francesco. Solo fino al tardo pomeriggio di ieri quasi 20mila pellegrini hanno sfilato, secondo il Vaticano, accanto al feretro con il cor ...

Da leggo.it: Papa Francesco, marea umana da tutto il mondo a San Pietro per l'addio a Bergoglio - Video - Migliaia di persone dalla mattina mercoledì 23 aprile sono arrivate in piazza San Pietro per dire addio a Papa Francesco. Non tutti riescono a entrare, alcuni devono rinunciare ma ...

Come scrive ilgiornale.it: Addio a Papa Francesco, la fila dei fedeli venuti a rendere omaggio alla salma del Santo Padre - La salma di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile 2025, è stata esposta nella Basilica di San Pietro. Moltissimi i fedeli che già stanno accorrendo per rendere un ultimo omaggio al Santo Padre ...