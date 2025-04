Una rassegna che racconta la storia di Ravenna in tema di infanzia ed educazione attraverso il teatro

Lunedì 28 aprile, alle 18, il teatro Rasi tornerà a ospitare "Storie di Ravenna", la rassegna che racconta la storia della città attraverso il teatro. La nuova puntata avrà per titolo "L'infanzia di Ravenna. educazione, socialità e assistenza dall'Unità agli anni Settanta". Dalle prime colonie.

