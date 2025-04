Oroscopo di oggi giovedì 24 aprile amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi, giovedì 24 aprile, offre un panorama variegato per ogni segno zodiacale. Gli Ariete possono sentirsi poco energici e preferire il ritiro dalle scene, mentre i Toro godono di un momento di espansione grazie alla Luna in Pesci. I Gemelli sono divisi tra doveri e desideri, e i Cancro avanzano con determinazione. I Leone vivono una giornata dinamica e socievole, mentre i Vergine affrontano una combinazione malinconica di Luna e Giove. La Bilancia trova serenità nella routine, e lo Scorpione è aperto alla cooperazione familiare. I Sagittario devono affrontare tensioni di coppia, mentre i Capricorno rischiano investimenti avventati. Gli Acquario sono pronti a superare contrattempi, e i Pesci vivono intensamente le loro emozioni.

