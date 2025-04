Conceicao vittoria e rimpianti Serviva giocare sempre con umiltà Maignan Jovic non ci sorprende

Jovic battono l'Inter di Simone Inzaghi e sono pronti a volare a Roma per giocare contro la vincente tra Bologna ed Empoli.Sergio Conceicao in conferenza stampa – Calciomercato.itPuò così finalmente esultare Sergio Conceicao, che dopo tante delusioni, porta a casa un risultato davvero prezioso che rende viva la stagione del Diavolo."Quello che abbiamo dimostrato oggi non siamo riusciti a dimostrarlo sempre in campionato – afferma subito in conferenza stampa il mister -. Se avessimo lavorato sempre umilmente avremmo potuto far altro. Sono contento per i miei giocatori.

