Zcs targhe da registrare c’è tempo fino al 30 aprile poi scattano le sanzioni

Firenze, 242025 – Il 30. Data ultima da appuntarsi sul calendario. C’è infatti una sola settimana diper regolarizzarsi con la nuova normativa sulla sosta gratuita nelle Zcs, le zone a controllo sosta, di residenza.Dal giorno successivo – giovedì 1° maggio – non sarà infatti più sufficiente esporre la carta di circolazione sul cruscotto della propria auto per dimostrare il diritto alla sosta gratuita. Sarà dunque obbligatorio, per evitarela targa del proprio veicolo attraverso l’area riservata del portale www.serviziallastrada.it, entro e non oltre il 30. Al momento risulta che due terzi dei residenti non hanno ancora effettuato la registrazione. Per questo la Sas, la società dei Servizi alla Strada, ha lanciato una campagna social . Ma cosa rischia chi non si mette in regola? Il messaggio è chiaro: chi non registrerà la propria targa rischia multe a partire da maggio.