Milan in finale di Coppa Italia Inter ko 3 0

MilanO (ITALPRESS) – Il Milan torna grande nella serata più importante e supera l'Inter con un netto 3-0, qualificandosi per la finale di Coppa Italia. Sono una doppietta di Jovic e una rete di Reijnders a far volare i 7 volte campioni d'Europa, che nel derby di andata avevavo fermato i nerazzurri sull'1-1. La prima chance è per i padroni di casa e arriva al 10?. Darmian sfrutta un buco lasciato sulla sinistra da Hernandez, entra in area e va al tiro in diagonale con il destro ma la palla esce a lato. Al 22?, è Jimenez a lasciare scoperta la fascia destra a Dimarco, che riceve palla e ci prova con il sinistro, ma la palla centra la traversa. Al 33? sono ancora gli uomini di Inzaghi a rendersi pericolosi, quando Barella serve al centro Taremi, il quale fa da sponda di testa per Martinez, che da ottima posizione spara alto.

