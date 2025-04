Attacco missilistico al centro di Kiev

Attacco missilistico al centro di Kiev,che ha fatto scattare l'allarme aereo nella capitale.Secondo le forze militari locali, "missili nemici" hanno colpito obiettivi urbani, costringendo la popolazione a cercare rifugio nei sotterranei. I giornalisti dell'AFP hanno riportato di aver udito "esplosioni in città, accompagnate da rombi di aerei e sorvoli di droni". Testimoni descrivono "colonne di fumo" levarsi dai quartieri nevralgici. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.47 Le autorità ucraine segnalano unaldi,che ha fatto scattare l'allarme aereo nella capitale.Secondo le forze militari locali, "missili nemici" hanno colpito obiettivi urbani, costringendo la popolazione a cercare rifugio nei sotterranei. I giornalisti dell'AFP hanno riportato di aver udito "esplosioni in città, accompagnate da rombi di aerei e sorvoli di droni". Testimoni descrivono "colonne di fumo" levarsi dai quartieri nevralgici.

