Settant’anni a far volar aquiloni il veterano del cielo torna alla Vulandra

aquiloni è iniziata ancor prima che il festival della Vulandra vedesse la luce e quest’anno, dopo dodici 'stagioni' di assenza dai cieli ferraresi, tornerà a far volare aquiloni e ricordi per la 45esima edizione della manifestazione. Silvio Maccherozzi è uno “dei nostri. Ferraratoday.it - Settant’anni a far volar aquiloni, il veterano del cielo torna alla 'Vulandra' Leggi su Ferraratoday.it La sua passione per gliè iniziata ancor prima che il festival dellavedesse la luce e quest’anno, dopo dodici 'stagioni' di assenza dai cieli ferraresi, tornerà a fare ricordi per la 45esima edizione della manifestazione. Silvio Maccherozzi è uno “dei nostri.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le notizie più recenti da fonti esterne: Urbino, nuovo logo per i 70 anni della festa dell’aquilone. “Volano dal Rinascimento”; Rho, appuntamento al parco Europa con l’aquilone più grande del mondo.

Riporta msn.com: Tornano a volare gli aquiloni: "Un simbolo di diritti e libertà" - Dal 25 al 27 aprile la Vulandra, festival che da 45 anni colora il cielo della città. L’evento al Parco Urbano.

Risulta da msn.com: Festa degli aquiloni con Edoardo Borghetti “il re” dei festival - Appuntamento oggi pomeriggio alle 14.30 con la Festa degli aquiloni al Parco Europa di Rho. A far volare le sue splendide creazioni sarà il rhodense Edoardo Borghetti che lo scorso anno ha festeggiato ...

Scrive varesenews.it: Gli aquiloni tornano a volare nel cielo del Parco Pineta - In programma una giornata da trascorrere nella natura con la possibilità di costruire e far volare in cielo gli aquiloni. A partire dalle 14 il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario sarà ...