ricorda anche Giorgia Meloni, intervenendo alla commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite, che Bergoglio è stato il “Papa degli ultimi”, “delle periferie fisiche ed esistenziali”. Peccato che il suo governo, dai carcerati ai poveri fino ai migranti, dall’appoggio al folle piano di riarmo Ue al disprezzo per l’ambiente, sia stato e sia quanto di più lontano dal verbo di Papa Francesco.A ricordarglielo con maggiore forza e vigore, proprio perché agli ultimi hanno sempre voluto dar voce, sono stati i pentastellati. “Ora che non c’è più, Papa Francesco viene universalmente celebrato da tutti. Nello scomposto teatro dell’ipocrisia dei vaniloqui, le celebrazioni coinvolgono anche chi ha continuato a ignorare i suoi messaggi di dolore per le ingiustizie nel mondo, i suoi moniti contro le parole di odio e la logica della guerra”, ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte. Lanotiziagiornale.it - Meloni ricorda il Papa degli ultimi. Conte e Schlein: basta ipocrisia Leggi su Lanotiziagiornale.it Loanche Giorgia, intervenendo alla commemorazione diFrancesco a Camere riunite, che Bergoglio è stato il “”, “delle periferie fisiche ed esistenziali”. Peccato che il suo governo, dai carcerati ai poveri fino ai migranti, dall’appoggio al folle piano di riarmo Ue al disprezzo per l’ambiente, sia stato e sia quanto di più lontano dal verbo diFrancesco.Arglielo con maggiore forza e vigore, proprio perché aglihanno sempre voluto dar voce, sono stati i pentastellati. “Ora che non c’è più,Francesco viene universalmente celebrato da tutti. Nello scomposto teatro dell’dei vaniloqui, le celebrazioni coinvolgono anche chi ha continuato a ignorare i suoi messaggi di dolore per le ingiustizie nel mondo, i suoi moniti contro le parole di odio e la logica della guerra”, ha detto il leader del M5S Giuseppe

(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2025 "Papa Francesco era un uomo che sicuramente sapeva essere determinato, però quando parlavi con lui non esistevano barriere, non creava distanza con il suo interlocutore.

Visibilmente emozionata, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata l’ultima a prendere parola, oggi, 23 aprile, nell’aula della Camera dei deputati per ricordare in un discorso affettuoso, pieno di stima Papa Francesco, il pontefice venuto a mancare lunedì 21 aprile, e i cui funerali si ...

