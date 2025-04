Colpo al Lotto vinti 65mila euro con una quaterna quattro terni e sei ambi

Lotto di martedì 22 aprile 2025. Nella regione, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 72.750 euro. A Treviso il Colpo più alto di giornata, da 65mila euro, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota. Trevisotoday.it - Colpo al Lotto: vinti 65mila euro con una quaterna, quattro terni e sei ambi Leggi su Trevisotoday.it Veneto protagonista nell'ultimo concorso deldi martedì 22 aprile 2025. Nella regione, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 72.750. A Treviso ilpiù alto di giornata, da, grazie a unae seisulla ruota.

