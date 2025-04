Scopel Day Automobile Club Treviso c è

Un altro partner di spicco ha recentemente concesso il proprio patrocinio all'edizione 2025 di Scopel Day, a calendario per Sabato 26 Luglio in quel di Possagno, e stiamo parlando dell'Automobile Club Treviso, particolarmente sensibile al tema.

Si terrà Sabato 26 Luglio la nuova edizione di Scopel Day, ideata da Roberto Scopel, che farà della continuità uno dei suoi principali pilastri, iniziando dalla conferma della location che vedrà aprirsi nuovamente le porte della sede di Xausa Sped.

È una notizia che eleva al caratura dell'edizione 2025 di Scopel Day, quella in programma per Sabato 26 Luglio a Possagno, con la Provincia di Treviso che patrocinerà ufficialmente la giornata dedicata all'Associazione Giocaconilcuore odv.

