Lanazione.it - Una vita trascorsa in prima linea, scompare la sindacalista Tartarelli

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 24 aprile 2025 – Unapassata in, che fosse ad aiutare un paziente in una corsia d’ospedale o a battersi al fianco dei colleghi per cercare di garantire tutele e migliori condizioni di lavoro.Grande cordoglio in provincia per la scomparsa di Luciana, infermiera edi lungo corso, storica esponente della Fials spezzina, di cui ha ricoperto per lungo tempo la carica di segretaria provinciale. Celebri le sue battaglie con Asl5 per veder riconosciute maggiori tutele agli operatori sanitari.“Difficile trovare le parole per esprimere a pieno il valore umano, professionale e sociale che l’ha contraddistinta nei lunghi anni di attività sindacale all’interno della grande famiglia Fials – spiegano dalla segreteria provinciale del sindacato –. Sempre impegnata, anche da pensionata, al fianco dei lavoratori per cercare di garantirne tutele e migliori condizioni di lavoro nel rispetto del buon servizio da erogare ai cittadini.