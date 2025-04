Quotidiano.net - San Fedele da Sigmaringen: il martire celebrato il 24 aprile

Leggi su Quotidiano.net

Sanda, nato con il nome di Marco Roy, è uno dei santi più venerati il 24. Nato nel 1578 a, in Germania, Marco era un uomo di grande cultura e fede. Dopo aver studiato filosofia e diritto, decise di unirsi all'ordine dei Cappuccini, prendendo il nome di. La sua vita fu dedicata alla predicazione e alla conversione al cattolicesimo dei protestanti in Svizzera, un compito che svolse con grande passione e dedizione.Il martirio di SanSanè diventato santo a causa del suo martirio. Durante una delle sue missioni in Svizzera, fu attaccato da un gruppo di protestanti estremisti mentre predicava nella chiesa di Seewis. Nonostante le minacce,rifiutò di rinunciare alla sua fede cattolica e fu brutalmente ucciso il 241622. Questo atto di coraggio e la sua ferma fede gli valsero la canonizzazione da parte di Papa Benedetto XIV nel 1746.