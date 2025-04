Rai 1 rivoluziona il palinsesto di sabato 26 aprile

palinsesto su Rai 1 in seguito alla morte di Papa Francesco. Modifiche alla programmazione anche di sabato 26 aprile, quando la rete trasmetterà i funerali del Pontefice in diretta.Speciale L’Eredità posticipato a domenica 27 aprileOltre alla mattina (lo speciale del TG1 inizierà alle 8:30, fino al TG delle 13:30), nel primo pomeriggio salta Le Stagioni dell’Amore, sostituito da Linea Bianca, mentre sabato in Diretta si allungherà fino al telegiornale della sera (al posto de L’Eredità).Cambia del tutto la serata, a cominciare dall’access, che non vedrà in onda Affari Tuoi, già saltato questa settimana lunedì e martedì. A seguire, niente appuntamento con il previsto speciale de L’Eredità; il game di Marco Liorni viene posticipato di 24 ore (domenica 27, sempre dopo i pacchi). Davidemaggio.it - Rai 1 rivoluziona il palinsesto di sabato 26 aprile Leggi su Davidemaggio.it Continuano le variazioni disu Rai 1 in seguito alla morte di Papa Francesco. Modifiche alla programmazione anche di26, quando la rete trasmetterà i funerali del Pontefice in diretta.Speciale L’Eredità posticipato a domenica 27Oltre alla mattina (lo speciale del TG1 inizierà alle 8:30, fino al TG delle 13:30), nel primo pomeriggio salta Le Stagioni dell’Amore, sostituito da Linea Bianca, mentrein Diretta si allungherà fino al telegiornale della sera (al posto de L’Eredità).Cambia del tutto la serata, a cominciare dall’access, che non vedrà in onda Affari Tuoi, già saltato questa settimana lunedì e martedì. A seguire, niente appuntamento con il previsto speciale de L’Eredità; il game di Marco Liorni viene posticipato di 24 ore (domenica 27, sempre dopo i pacchi).

