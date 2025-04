Lanazione.it - Rivoluzione spazzamento: come cambiano gli orari e i nuovi divieti di sosta

Pontedera, 24 aprile 2025 –per loin città e nelle frazioni. Da qualche settimana, in seguito ad una riorganizzazione del servizio dell’azienda Geofor che cura la pulizia delle strade in città, sui cartelli sono apparsi degli adesivi con ideidi.Per alcuni giorni le macchine spazzatrici sono passate con i vecchinonostante i cartelli di quella o quell’altra via fossero già stati aggiornati con i, scatenando qualche critica da parte di alcuni cittadini che si sono trovati spiazzati. Adesso il Comune di Pontedera e la stessa Geofor annunciano che il servizio riprenderà con ie quindi con idiche dalle ore tre ore precedenti si riducono ad un’ora e mezzo. “In queste settimane è stata rivista la cartellonista in città – spiega l’assessore Alessandro Puccinelli – in alcune zone è cambiato il giorno, in altre è stato ridotto l’o del divieto didalle tre ore ad un’ora e mezzo.