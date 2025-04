Papa Francesco il lungo addio a San Pietro migliaia in fila per Bergoglio

Papa Francesco. Solo fino al tardo pomeriggio di ieri quasi 20mila pellegrini hanno sfilato, secondo il Vaticano, accanto al feretro con il corpo del Pontefice morto il 21 aprile scorso a 88 anni. E anche oggi la camera ardente con l’ostensione della salma di Bergoglio, .L'articolo Papa Francesco, il lungo addio a San Pietro: migliaia in fila per Bergoglio proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Una marea umana per l'omaggio dei fedeli a. Solo fino al tardo pomeriggio di ieri quasi 20mila pellegrini hanno sto, secondo il Vaticano, accanto al feretro con il corpo del Pontefice morto il 21 aprile scorso a 88 anni. E anche oggi la camera ardente con l’ostensione della salma di, .L'articolo, ila Saninperproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne: Folla a San Pietro, stazione intermedia del lungo addio; Papa Francesco, l'omaggio senza sosta a San Pietro continua oggi; Il lungo addio a papa Francesco: il mondo è in lutto; Inizia il lungo addio a Papa Francesco; Il lungo addio | Le esequie di Papa Francesco.

Da msn.com: Papa Francesco, il lungo addio a San Pietro: migliaia in fila per Bergoglio - (Adnkronos) - Una marea umana per l'omaggio dei fedeli a Papa Francesco. Solo fino al tardo pomeriggio di ieri quasi 20mila pellegrini hanno sfilato, secondo il Vaticano, accanto al feretro con il cor ...

Lo riporta ilgiornale.it: Addio a Papa Francesco, la fila dei fedeli venuti a rendere omaggio alla salma del Santo Padre - La salma di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile 2025, è stata esposta nella Basilica di San Pietro. Moltissimi i fedeli che già stanno accorrendo per rendere un ultimo omaggio al Santo Padre ...

Scrive ilfoglio.it: Inizia il lungo addio a Papa Francesco - La processione al canto dei salmi e delle antiche litanie accompagnerà la salma del Pontefice nella basilica vaticana, dove da domani arriveranno i fedeli per l'ultimo saluto. Oggi l'omaggio di Mattar ...