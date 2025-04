Buchi neri a Mestre Sambo Basta attese serve un intervento urgente

Mestre proseguono i lavori di messa in sicurezza con la muratura dell'edificio ex Telecom, lato via Meucci, il Partito Democratico veneziano lancia un appello. «Occuparsi dei vari Buchi neri, perché si rischia in sicurezza».«Sono passati più di dieci anni e nessun progetto è andato. Veneziatoday.it - Buchi neri a Mestre, Sambo: «Basta attese, serve un intervento urgente» Leggi su Veneziatoday.it Mentre aproseguono i lavori di messa in sicurezza con la muratura dell'edificio ex Telecom, lato via Meucci, il Partito Democratico veneziano lancia un appello. «Occuparsi dei vari, perché si rischia in sicurezza».«Sono passati più di dieci anni e nessun progetto è andato.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Buchi neri a Mestre, Sambo: «Basta attese, serve un intervento urgente»; Buchi neri a Mestre Sambo Basta attese serve un intervento urgente.

Come scrive veneziatoday.it: Buchi neri a Mestre, Sambo: «Basta attese, serve un intervento urgente» - La segretaria e consigliera del Partito Democratico. «È ora di riaprire l’ex Telecom, popolarlo, viverlo. Servono accordi, progetti, presidio. Non si può nemmeno invocare l’esercito come unica soluzio ...

Risulta da corrieredelveneto.corriere.it: Mestre, i «buchi neri» delle violenze: lo stupro all'ex Telecom, il cinema devastato, le vecchie fabbriche occupate da sbandati - Una quarantina i luoghi abbandonati che frenano il rilancio della terraferma di Venezia: i progetti che non sono mai decollati e le proteste dei residenti ...