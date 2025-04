Trump con Putin forse raggiunto accordo

raggiunto un accordo con la Russia", ha dichiarato Trump alla Casa Bianca, auspicando così una rapida soluzione al conflitto in Ucraina. "Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky, ma finora è stato più difficile", ha aggiunto TrumpTche ha spiegato di aver avviato intensi contatti con Mosca per mettere fine alle ostilità, confidando in un'intesa che garantisca la sicurezza ucraina."Pensavo che fosse più facile trattare con Zelensky". ha ammesso, sottolineand le divergenze su aiuti militari e garanzie territoriali Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.29 "Penso di averuncon la Russia", ha dichiaratoalla Casa Bianca, auspicando così una rapida soluzione al conflitto in Ucraina. "Dobbiamo raggiungere uncon Zelensky, ma finora è stato più difficile", ha aggiuntoTche ha spiegato di aver avviato intensi contatti con Mosca per mettere fine alle ostilità, confidando in un'intesa che garantisca la sicurezza ucraina."Pensavo che fosse più facile trattare con Zelensky". ha ammesso, sottolineand le divergenze su aiuti militari e garanzie territoriali

