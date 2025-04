The Zen Circus al Hall di Padova

Circus, la band pisana fautrice di innovazione e ribellione nella musica indie-rock italiana ed emblema della scena indipendente del Paese grazie a una discografia di 12 album e oltre 20 anni di carriera, ritorna sulla scena live dopo un periodo di pausa, durato due anni, con l’annuncio. Padovaoggi.it - The Zen Circus all'Hall di Padova Leggi su Padovaoggi.it The Zen, la band pisana fautrice di innovazione e ribellione nella musica indie-rock italiana ed emblema della scena indipendente del Paese grazie a una discografia di 12 album e oltre 20 anni di carriera, ritorna sulla scena live dopo un periodo di pausa, durato due anni, con l’annuncio.

