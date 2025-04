Sport.quotidiano.net - Basket, Playoff Eurolega: Monaco e Olympiakos, esordio da urlo nei playoff

Bologna, 23 aprile 2025 – Nella seconda giornata deidinon sorridono Barcellona e Real Madrid che vengono rispettivamente sconfitte da, vincente 97-80, eAtene che si impone per 84-72. Risultati che confermano i pronostici della vigilia nonostante lo scarto in doppia cifra con cui si sono concluse le sfide e che chiudono il quadro delle gare 1 con quattro successi casalinghi in altrettante gare disputate. James e Theis piegano le resistenze catalane, Vezenkov è inarrestabileMiglior debutto in una serienon poteva esserci per coach Vassilis Spanoulis che riesce finalmente a battere i blaugrana dopo i due ko incassati nell’ultima regular season. E’ la coppia Mike James e Daniel Theis a trascinare i monegaschi nel primo appuntamento della serie con ventidue punti a testa iscritti a referto.