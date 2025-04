Sabatini riflette Sconfitta potrebbe lasciare un segno all’Inter

Sabatini ha analizzato il ko dell'Inter contro il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Questo il suo ragionamento.LA VISIONE – Sandro Sabatini si è espresso a Canale5 nel post-partita di Inter-Milan, sfida conclusasi per 0-3. Di seguito le sue dichiarazioni: «Quello che mi incuriosisce di più è ciò che lo 0-3 comporterà per le due squadre, quali saranno le conseguenze positive per i rossoneri e quali i riflessi negativi per l'Inter dopo la Sconfitta. Si tratta di una partita che potrebbe lasciare un segno nella testa dei calciatori nerazzurri. Jovic? La sua presenza in campo dal primo minuto è stata frutto di una scelta azzeccata da parte di Conceicao. Quest'ultimo non è il 'primo arrivato', nonostante quello che si è detto in questi mesi dopo le prestazioni del suo Milan».

