Apri un negozio in centro c è un contributo del Comune fino a 20mila euro

Il Comune di Brescia scommette sul rilancio del cuore della città con due bandi rivolti alle persone e alle imprese che intendono avviare (o rafforzare) la propria presenza nel centro storico.

