Internews24.com - Conferenza stampa Maignan post Inter Milan: «Stagione difficile ma ci giochiamo un trofeo, sulla mia parata su de Vrij…»

Leggi su Internews24.com

: le parole del portiere rossonero dopo il successo in semifinale di Coppa ItaliaLadi Mikeal termine di, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai rossoneri per 0 a 3.COSA CAMBIA? – «Non cambia nulla, ciun altro. Laè stata molto, in campionato e Champions non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma dopo stasera pensiamo positivo su questa coppa».COSA CI SIAMO DETTI ALL’VALLO? – «Ciò che si dice, deve rimanere dentro. Dovevamo continuare a spingere forte anche quando non avevamo la palla e cercare di fare il secondo».SU JOVIC – «Sappiamo quant’è forte, le qualità che ha. E’ un grande numero 9, molto forte. Quando lo cerchiamo tra le linee e lo troviamo in area di rigore è importante.