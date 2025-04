Una serie di appuntamenti al insegna del relax e delle degustazioni di vino e gin a bordo vasca

serie di iniziative speciali in occasione dei ponti di primavera. L’appuntamento è fino al 4 maggio per chi cerca qualcosa di più di una semplice pausa rigenerante, nel cuore del parco regionale della Vena del Gesso. Ravennatoday.it - Una serie di appuntamenti all'insegna del relax e delle degustazioni di vino e gin a bordo vasca Leggi su Ravennatoday.it A pochi giorni dall’apertura della nuova stagione, le Terme di Riolo lanciano unadi iniziative speciali in occasione dei ponti di primavera. L’appuntamento è fino al 4 maggio per chi cerca qualcosa di più di una semplice pausa rigenerante, nel cuore del parco regionale della Vena del Gesso.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Una serie di appuntamenti all'insegna del relax e delle degustazioni di vino e gin a bordo vasca; Eventi di primavera a Monticello SPA: relax e divertimento?; Appuntamenti gastronomici, sagre, eventi nel weekend di Pasqua e Pasquetta dal 18 al 21 aprile 2025; Terme di Saturnia a Pasqua e non solo: gli appuntamenti di aprile tra relax e gusto; Pasquetta da sogno a Reggio e dintorni: dagli agriturismi ai resort il divertimento è assicurato.

Si legge su msn.com: Terme di Saturnia a Pasqua e non solo: gli appuntamenti di aprile tra relax e gusto - Con l’arrivo della primavera, si risveglia il desiderio di una fuga all’insegna del benessere all’aria aperta. Non lontano da Roma, la destinazione ideale per rigenerarsi ...