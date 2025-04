Scooter centrato da un auto in paese ragazzina finisce in ospedale

Scooter e. Bresciatoday.it - Scooter centrato da un'auto in paese: ragazzina finisce in ospedale Leggi su Bresciatoday.it Si è concluso con un grande spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, l'incidente che martedì pomeriggio ha coinvolto una giovane di 17 anni a Calvagese della Riviera.Erano da poco passate le 16.50, quando, all'altezza della rotonda tra via Trieste e via delle Monache, unoe.

Potrebbe interessarti anche:

Scooter centrato da un'auto in paese: ragazzina finisce in ospedale

Si è concluso con un grande spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, l'incidente che martedì pomeriggio ha coinvolto una giovane di 17 anni a Calvagese della Riviera.

Si è concluso con un grande spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, l'incidente che martedì pomeriggio ha coinvolto una giovane di 17 anni a Calvagese della Riviera. Auto contro scooter sulla Pavese, gravissimo un 24enne

Sono molto gravi le condizioni del motociclista 24enne che nel pomeriggio del 9 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia.

Sono molto gravi le condizioni del motociclista 24enne che nel pomeriggio del 9 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Auto investe un 19enne in scooter: la conducente scappa ma poi si presenta ai carabinieri

Questa notte, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Lazio a Marano per un incidente stradale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Scooter centrato da un'auto in paese: ragazzina finisce in ospedale; Scooter centrato da un’auto in via Roma a Trieste: ferita una donna; Centrato da un'auto, finisce con la moto contro un palo: Samuele muore a 21 anni; Roma, sulla via Pontina vigile in moto centrato da un suv: stava intervenendo per un incidente; Scontro su via La Farina: scooter centrato da un’auto, 22enne in codice rosso al Policlinico.

Risulta da msn.com: Parma, auto si ribalta e centra gli scooter degli studenti - Un'auto, dopo una collisione con una vettura in sosta, ha travolto diversi scooter di studenti parcheggiati a lato della strada ribaltandosi su un lato. Il caso ha voluto che in quel momento ...