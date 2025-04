Inter-news.it - Cesari: «Proteste Inter infondate. Doveri da 10, ma il gol di Reijnders…»

Come di consueto arriva la moviola di Grazianonel post partita di Coppa Italia. L’esperto valuta positivamente la direzione arbitrale di Danieledi-Milan: focus sulle poteste nerazzurre sul raddoppio di Jovic e su un episodio particolare avvenuto in occasione del tris di Reijnders.ATTEGGIAMENTO – Grazianovenuto nella trasmissione di Mediaset, sull’arbitraggio di-Milan di Coppa Italia dichiara: «stratosferico. Si comporta benissimo all’inizio, quando placa le polemiche degli allenatori con degli avvertimenti. Infatti poi la situazione si calma. Inzaghi esce dall’area tecnica, va verso la linea di fondo,lo guarda come se gli dicesse “Mister, capisco tutto però dammi una mano”. Questo è l’atteggiamento giusto, di un arbitro che ha capito quali sono le difficoltà di una partita.