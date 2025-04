Italia alluvione da incubo Il fiume esonda…

Thesocialpost.it - Italia, alluvione da incubo! Il fiume esonda… Leggi su Thesocialpost.it Il cielo sopra l’alta provincia era già scuro da ore, ma nessuno immaginava che sarebbe diventato così pesante. Le prime gocce sembravano quasi un sollievo, come se portassero via la polvere dell’attesa. Poi, nel giro di pochi minuti, la pioggia è diventata altro: un muro, un tamburo incessante che batteva sui tetti, sulle strade, sui pensieri. E in quel ritmo, qualcosa si è spezzato. Le persone hanno smesso di guardare il temporale come si guarda uno spettacolo e hanno cominciato a sentirsi dentro una storia più grande, in cui l’acqua non lava ma prende.C’erano voci, passi veloci, mani che cercavano di fermare l’invisibile con stracci e assi di legno. Qualcuno si è affacciato, altri hanno chiuso le porte. Ma la memoria, quella, era già sveglia: ricordava altri pomeriggi, altre notti, lo stesso odore di terra bagnata e paura.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Romagna e Marche rivivono l'incubo dell'alluvione: fiumi esondati, allagamenti e case sott'acqua; LA DIRETTA - Gli effetti del ciclone Boris: si rivive l'incubo alluvione; Alluvione in Emilia Romagna, in migliaia fuori casa: Faenza va sott'acqua, il Montone sopra gli 8 metri a Forlì. Persone soccorse in elicottero; LA DIRETTA - Romagna in ginocchio ancora una volta, Priolo in visita alle zone devastate: Priorità alla popolazione; Allerte e inondazioni in Emilia-Romagna, oltre mille sfollati. Faenza e Castel Bolognese sott'acqua, evacuazioni e frane a Bologna.

Scrive msn.com: Alluvione a Brisighella, esondato il fiume Lamone La diretta video - A Brisighella (Ravenna) è passata la piena del fiume Lamone, «una piena maggiore rispetto a quella del 2023», ha spiegato la vicesindaca e senatrice di Fratelli d'Italia Marta Farolfi che sta ...

Segnala donna.fidelityhouse.eu: Italia, il fiume ha appena straripato: sta sommergendo tutto (1 / 2) - Il maltempo si sta facendo sentire, in queste ore, in molte regioni d’Italia. Il più colpito è il Nord ... quantità di acqua che si sta abbattendo sulla nostra penisola. Il fiume italiano ha appena ...

Secondo ilfattoquotidiano.it: Alluvione in Piemonte, i danni causati dall’esondazione del fiume Sesia nelle campagne del Vercellese - Le opere irrigue ripristinate dopo l'alluvione del 2020 sono nuovamente state spazzate via dalla piena del fiume [Il video] ...