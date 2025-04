Inter-news.it - Moviola Inter-Milan: nessun fallo sul secondo gol di Jovic, rimpallo assurdo

ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 e finito 0-3 (andata 1-1). Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Non c’è molto da dire a livello disciplinare, in una partita che da questo punto di vista è andata giù abbastanza liscia. Al 21? Lautaro Martinez lanciato verso la porta di Mike Maignan, parte già in posizione irregolare. Ed è in fuorigioco pure Federico Dimarco, che poi manca la successiva occasione dopo la giocata del Toro. Regolare il gol di Lukache sblocca la partita, in gioco non di poco sul cross di Alex Jiménez. Azione che viene controllata, tanto che poi alla fine si va con due minuti di recupero.