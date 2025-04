Segregazione amp lavoro il pregiudizio tiene in ostaggio le donne

Lanotiziagiornale.it - Segregazione & lavoro, il pregiudizio tiene in ostaggio le donne

In Italia lelavorano. Sempre di più, sempre negli stessi mestieri. La retorica dell’emancipazione passa spesso per le statistiche sulla partecipazione femminile al mercato del, ma dietro ai numeri si nasconde un’altra realtà: quella dellaoccupazionale, il recinto invisibile cheleconfinate nei ruoli di cura, nei servizi e nelle professioni meno pagate. È la fotografia nitida che emerge dal recente rapporto CNEL-Istat, che smonta il mito di un mercato delin progressivo riequilibrio di genere.Nel 2023, il tasso di attività femminile tra i 15 e i 64 anni ha toccato il 57,7%, un massimo storico per l’Italia. Una conquista apparente: lo stesso rapporto segnala che il nostro Paese resta ultimo in Europa per occupazione femminile, distanziato di venti punti percentuali dalla Germania e di otto dalla Spagna.