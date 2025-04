Lanazione.it - La crisi locale di ‘Azione’, raffica di dimissioni: dopo Masini, anche Caciagli

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 24 aprile 2025 – Prosegue il terremoto all’interno della componente provinciale del partito “Azione” che fa riferimento al leader nazionale Carlo Calenda. Non più tardi di una settimana fa era arrivata la decisione di lasciare il partito da parte dell’ex deputata, ed ex consigliera comunale di Pistoia, Barbara, che non condivideva più la linea intrapresa dai leader a livello nazionale. Stavolta è il turno delleda segretario provinciale di “Azione Pistoia” di Raffaelloal quale fa seguitotutto il direttivo territoriale composto, fin dal 2022, da circa una ventina di persone che rappresentavano lo “zoccolo duro” della rappresentanza di “Azione” nel pistoiese.Un gruppo che si era fortificato soprattutto in occasione delle elezioni comunali del 2022 con un proprio candidato sindaco, Iacopo Vespignani, e che derivava – in parte – dalla vecchia lista civica che nel 2017 appoggiò il neo primo cittadino Alessandro Tomasi.