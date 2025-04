Matri Inter stanca Col Milan fatto differenza altro Ora tocca a Inzaghi

Inter cade anche in Coppa Italia contro il Milan. Cos’è che non sta funziona e su cosa deve lavorare adesso Simone Inzaghi? Alessandro Matri prova a dare il suo punto di vista nel post partita di Mediaset.LA differenza – Alessandro Matri, dopo aver analizzato quanto fatto di buono dal Milan, passa in rassegna la prestazione e l’atteggiamento dell’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ex calciatore osserva: «Il risultato ci dice che schierare Jovic dal primo minuto è stata la scelta giusta. Bravo Conceicao a crederci, schierandolo nelle ultime tre partite consecutive nonostante non avesse fatto chissà che grandi prestazioni. Stasera ha fatto gol e una grande prestazione, però è un giocatore che in carriera sa legare molto il gioco alla squadra. Inter-news.it - Matri: «Inter stanca? Col Milan fatto differenza altro! Ora tocca a Inzaghi» Leggi su Inter-news.it Dopo lo stop di Bologna in campionato, l’cade anche in Coppa Italia contro il. Cos’è che non sta funziona e su cosa deve lavorare adesso Simone? Alessandroprova a dare il suo punto di vista nel post partita di Mediaset.LA– Alessandro, dopo aver analizzato quantodi buono dal, passa in rassegna la prestazione e l’atteggiamento dell’nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ex calciatore osserva: «Il risultato ci dice che schierare Jovic dal primo minuto è stata la scelta giusta. Bravo Conceicao a crederci, schierandolo nelle ultime tre partite consecutive nonostante non avessechissà che grandi prestazioni. Stasera hagol e una grande prestazione, però è un giocatore che in carriera sa legare molto il gioco alla squadra.

