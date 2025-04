Fiori a Mirano e celebrazioni per la Liberazione riprogrammate in modo sobrio

Mirano ha deciso di rimodulare gli eventi previsti nel territorio comunale nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco. Le manifestazioni saranno riprogrammate, si legge in una nota ufficiale, «in modo sobrio e consono alla circostanza e, in. Veneziatoday.it - Fiori a Mirano e celebrazioni per la Liberazione «riprogrammate in modo sobrio» Leggi su Veneziatoday.it L'amministrazione diha deciso di rimodulare gli eventi previsti nel territorio comunale nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco. Le manifestazioni saranno, si legge in una nota ufficiale, «ine consono alla circostanza e, in.

Fiori a Mirano 2025: la 45ª edizione celebra la Rosa e la Festa del Bocolo

? Venerdì 25 aprile 2025, in occasione della Festa di San Marco, Mirano ospiterà la 45ª edizione di “Fiori a Mirano”, la storica mostra-mercato florovivaistica che trasformerà il centro cittadino in un’esplosione di colori e profumi.

Con aprile, la primavera è nel pieno della sua energia. Le temperature diventano più stabili, è il momento giusto per riempire balconi, davanzali e giardini di fiori colorati e profumati.

