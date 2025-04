Salvini Dopo anni di guerra e morte in Ucraina è ora della pace

Dopo anni di guerra e di morte, è l'ora della pace”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rilanciando le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui la posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sulla Crimea mette a rischio i negoziati di pace”. – foto Ipa agency –(ITALPRESS). Iltempo.it - Salvini “Dopo anni di guerra e morte in Ucraina, è l'ora della pace” Leggi su Iltempo.it ROMA (ITALPRESS) – “die di, è l'ora”. Così su X il vicepremier e leaderLega, Matteo, rilanciando le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui la posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sulla Crimea mette a rischio i negoziati di”. – foto Ipa agency –(ITALPRESS).

Potrebbe interessarti anche:

Salvini “Dopo anni di guerra in Ucraina, è l’ora della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo anni di guerra e di morte, è l’ora della pace”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rilanciando le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui la posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sulla Crimea mette a ...

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo anni di guerra e di morte, è l’ora della pace”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rilanciando le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui la posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sulla Crimea mette a ... Salvini “Dopo anni di guerra e morte in Ucraina, è l’ora della pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo anni di guerra e di morte, è l’ora della pace”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rilanciando le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui la posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sulla Crimea mette a ...

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo anni di guerra e di morte, è l’ora della pace”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rilanciando le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui la posizione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “sulla Crimea mette a ... Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti

Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019.

Ne parlano su altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Salvini “Dopo anni di guerra e morte in Ucraina, è l’ora della pace”; Salvini “Dopo anni di guerra in Ucraina, è l’ora della pace”; Salvini “Dopo anni di guerra e morte in Ucraina, è l’ora della pace”; Salvini “Dopo anni di guerra e morte in Ucraina, è l’ora della pace”; Salvini “Dopo anni di guerra e morte in Ucraina, é l’ora della pace”.

Segnala iltempo.it: Salvini “Dopo anni di guerra e morte in Ucraina, è l'ora della pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Dopo anni di guerra e di morte, è l’ora della pace”. Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo ...

Come scrive msn.com: Salvini “Dopo anni di guerra in Ucraina, è l’ora della pace” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

msn.com scrive: Salvini: "L'Italia deve lavorare con gli Usa per la pace. Evitare la terza guerra mondiale" - "Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti ... Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.