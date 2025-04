Incendio a Quarto D Altino fumo ancora visibile assistenza ai residenti dei 31 appartamenti

Quarto D'Altino oggi, mercoledì 23 aprile, dopo l'Incendio divampato sul tetto di un palazzo di 3 piani con 31 case martedì. Dopo la notte trascorsa fuori casa per circa novanta persone è come se ci fosse stato il terremoto. Sfollate, perché altro.

Vanno avanti le operazioni dei vigili del fuoco a Quarto D'altino oggi, mercoledì 23 aprile, dopo l'incendio divampato sul tetto di un palazzo di 3 piani con 31 case martedì.

Vanno avanti le operazioni dei vigili del fuoco a Quarto D'altino oggi, mercoledì 23 aprile, dopo l'incendio divampato sul tetto di un palazzo di 3 piani con 31 case martedì.

Il 14enne, nella giornata di ieri, era stato raggiunto e accoltellato alla gamba dagli altri due minorenni, che sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.

