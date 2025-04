Attacco con droni e missili su Kiev cinque feriti allerta aerea in tutta Ucraina

cinque persone sono rimaste ferite nell'Attacco con droni e missili su Kiev lanciato nella notte. Lo riferisce il capo dell'esercito nella capitale Ucraina, Tymur Tkachenko, scrive Ukrinform. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha reso noto che un bimbo di tre anni è stato ricoverato in ospedale. Una serie di esplosioni si è verificata a Kiev intorno all'1:00 ora locale, la mezzanotte in Italia, secondo quanto riferito da un giornalista del Kyiv Independent presente sul posto. "Le difese aeree sono in funzione", ha dichiarato subito il sindaco di Kiev in un post su Telegram, invitando i residenti a rimanere nei rifugi. Mentre l'allerta aerea è scattata in tutta l'Ucraina, con la segnalazione di droni in sorvolo su varie parti del Paese. Quotidiano.net - Attacco con droni e missili su Kiev: cinque feriti, allerta aerea in tutta l'Ucraina Leggi su Quotidiano.net persone sono rimaste ferite nell'consulanciato nella notte. Lo riferisce il capo dell'esercito nella capitale, Tymur Tkachenko, scrive Ukrinform. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha reso noto che un bimbo di tre anni è stato ricoverato in ospedale. Una serie di esplosioni si è verificata aintorno all'1:00 ora locale, la mezzanotte in Italia, secondo quanto riferito da un giornalista del Kyiv Independent presente sul posto. "Le difese aeree sono in funzione", ha dichiarato subito il sindaco diin un post su Telegram, invitando i residenti a rimanere nei rifugi. Mentre l'è scattata inl', con la segnalazione diin sorvolo su varie parti del Paese.

Attacco russo in Ucraina dopo la tregua di Pasqua: missili e droni colpiscono Kherson e Mykolaiv

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte, dopo la scadenza della 'tregua di Pasqua' annuncia dal presidente Vladimir Putin, con tre missili e 96 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev.

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte, dopo la scadenza della 'tregua di Pasqua' annuncia dal presidente Vladimir Putin, con tre missili e 96 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev. Attacco combinato di missili e droni in Ucraina: colpite 11 regioni

I russi hanno lanciato nella notte un attacco combinato con missili e droni contro l'Ucraina, sono stati utilizzati in totale 14 missili e 161 droni, di cui 158 non hanno raggiunto i loro obiettivi.

I russi hanno lanciato nella notte un attacco combinato con missili e droni contro l'Ucraina, sono stati utilizzati in totale 14 missili e 161 droni, di cui 158 non hanno raggiunto i loro obiettivi. Difese aeree ucraine respingono massiccio attacco russo con missili e droni

Durante il massiccio attacco aereo russo nella notte con "67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed", le difese aeree ucraine "hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi".

