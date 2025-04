Kiev raid missilistico russo 21 feriti

Ventuno persone sono rimaste ferite nell'attacco con droni e missili su Kiev lanciato poco più di un'ora fa. Lo riferisce il capo dell'esercito nella capitale ucraina, Tymur Tkachenko, scrive Ukrinform. "Kiev è sotto attacco da parte di missili nemici", hanno scritto le autorità militari della capitale ucraina sul loro canale Telegram mentre Vitali Klitschko, il sindaco della città, ha reso noto che un bimbo di 3 anni è stato "ricoverato in ospedale". Segnalati danni in due quartieri della capitale.

Kiev,raid missilistico russo: 5 feriti

1.24 Cinque persone sono rimaste ferite nell'attacco con droni e missili su Kiev lanciato poco più di un'ora fa.

1.24 Cinque persone sono rimaste ferite nell'attacco con droni e missili su Kiev lanciato poco più di un'ora fa. Giornalista di Ukrinform uccisa in raid russo su Kiev: il ricordo di Tetiana Kulyk

Tra le vittime raid russo di stanotte sulla regione di Kiev c'è una giornalista di Ukrinform, Tetiana Kulyk, autrice e conduttrice del progetto 'Nazione degli invincibili' che ha ricoperto il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale.

Tra le vittime raid russo di stanotte sulla regione di Kiev c'è una giornalista di Ukrinform, Tetiana Kulyk, autrice e conduttrice del progetto 'Nazione degli invincibili' che ha ricoperto il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale. Kiev: segnali pace russa? Fermino raid

8.15 I "forti segnali" russi per la pace, riferiti da Trump nel discorso sullo stato dell'Unione, "avranno senso solo quando Mosca smetterà di colpire ogni giorno l'Ucraina con missili e droni".

