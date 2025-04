Assemblea Generali Benetton verso astensione UniCredit verso il voto alla lista Caltagirone Donnet resta in vantaggio

Benetton per l'astensione, mentre ipotesi "ribaltone" per UniCredit con voto per lista Caltagirone per aprire un tavolo con il Governo per l'ok dell'Ops su Banco Bpm e mantenimento presenza in Russia La holding Edizione, contro Ilgiornaleditalia.it - Assemblea Generali, Benetton verso l'astensione, UniCredit verso il voto alla lista Caltagirone, Donnet resta in vantaggio Leggi su Ilgiornaleditalia.it Dalle informazione raccolte in esclusiva da il Giornale d'Italia,per l', mentre ipotesi "ribaltone" perconperper aprire un tavolo con il Governo per l'ok dell'Ops su Banco Bpm e mantenimento presenza in Russia La holding Edizione, contro

