Vertice Ursula Trump a Roma un vero incubo per Giorgia

Ursula von der Leyen, di avere sabato a Roma un faccia a faccia con Donald Trump, approfittando dei funerali di Papa Francesco.Incontrarsi ufficialmente senza un’intesa non è un’opzioneUn’ipotesi, quella dell’incontro col tycoon, che toglierebbe numerose spine dal fianco di Ursula: la prima è che il summit non arriverebbe ad accordo concluso sui dazi. Secondo le regole diplomatiche, infatti, prima delegati e funzionari trattano e si accordano su un argomento, preparando un testo condiviso, poi i politici si incontrano e ratificano. Lanotiziagiornale.it - Vertice Ursula-Trump a Roma, un vero incubo per Giorgia Leggi su Lanotiziagiornale.it Cogliere l’opportunità per allacciare i primi contatti semi-ufficiali con il nuovo-vecchio presidente degli Stati Uniti, tarpando le ali a tutte le velleità di protagonismo di una premier di un Paese in crisi, che intende (im)porsi come ago della bilancia tra Europa e Usa. È alla luce di queste considerazioni che si può comprendere la più che manifesta volontà della presidente della Commissione europea,von der Leyen, di avere sabato aun faccia a faccia con Donald, approfittando dei funerali di Papa Francesco.Incontrarsi ufficialmente senza un’intesa non è un’opzioneUn’ipotesi, quella dell’incontro col tycoon, che toglierebbe numerose spine dal fianco di: la prima è che il summit non arriverebbe ad accordo concluso sui dazi. Secondo le regole diplomatiche, infatti, prima delegati e funzionari trattano e si accordano su un argomento, preparando un testo condiviso, poi i politici si incontrano e ratificano.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Se ne parla anche su altri siti: Vertice Ursula-Trump a Roma, un vero incubo per Giorgia; Sabato primo contatto Trump-Von Der Leyen, le mosse di Meloni; Meloni non punta su un vertice Trump-Ursula a margine dei funerali di Francesco; Trump parteciperà al funerale di Papa Francesco, Meloni prepara un possibile vertice con l’Ue; Trump a Roma: il vertice a giugno. Meloni tra Vance e von der Leyen: «C’è un dialogo sui dazi».

Lo riporta huffingtonpost.it: C'è la fila per un bilaterale con Trump, ma von der Leyen rischia di rimanere fuori dalla porta - Il presidente americano in arrivo a Roma per il funerale di Francesco potrebbe incontrare Zelensky, Macron e Starmer. La Casa Bianca non vuole parlare di ...

Si legge su ilmanifesto.it: La premier spera in una stretta di mano per un vero vertice a Roma - Vaticano (Politica) Nulla è certo tranne una cosa: la danza diplomatica intorno al feretro di Jorge Mario Bergoglio ci sarà e sarà frenetica. Ma quando e su quali note nessuno lo sa. Dipende essenzial ...

Riporta ilmattino.it: Trump a Roma: il vertice a giugno. Meloni tra Vance e von der Leyen: «C’è un dialogo sui dazi» - I messaggi whatsapp partiti a stretto giro dal bilaterale alla Casa Bianca: «It’s gone!» (è andata). Poi la telefonata - l’ennesima - ma stavolta a cose fatte, ...