Kievraid missilistico russo 5 feriti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 1.24 Cinque persone sono rimaste ferite nell'attacco con droni e missili su Kiev lanciato poco più di un'ora fa. Lo riferisce il capo dell'esercito nella capitale ucraina, Tymur Tkachenko, scrive Ukrinform. Kiev è sotto attacco da parte di missili nemici", hanno scritto le autorità militari della capitale ucraina sul loro canale Telegram mentre Vitali Klitschko, il sindaco della città, ha reso noto che un bimbo di 3 anni è stato "ricoverato in ospedale". Seganalti danni in due quartieri della capitale.

Attacco missilistico russo a Sumy: 31 morti e oltre 80 feriti

Il bilancio dell'attacco missilistico russo di stamani sulla città ucraina di Sumy è salito a 31 morti, tra cui due bambini, oltre a più di 80 feriti: lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza.

Il bilancio dell'attacco missilistico russo di stamani sulla città ucraina di Sumy è salito a 31 morti, tra cui due bambini, oltre a più di 80 feriti: lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza.

Un attacco missilistico russo sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina "molti morti": lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Rbc-Ucraina.

Un attacco missilistico russo sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina "molti morti": lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Rbc-Ucraina.

Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale dell’Ucraina Kiev durante la scorsa notte. Lo riferisce il ‘Kyiv Independent’.

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Kiev: diversi morti in due attacchi russi contro una scuola e un edificio; Biden, via libera all'Ucraina per missili Usa contro la Russia. Kiev colpita da «uno dei più potenti raid aere; Guerra Ucraina - Russia, le news del 1 febbraio. Kiev: “Raid russo nel Kursk, almeno 4 morti”; Zelensky: Pronto a negoziati diretti con Putin | Russia, i missili Oreshnik saranno schierati in Bielorussia; Stoltenberg a Kiev, raid russi su Odessa: ci sono morti. Cremlino: al fronte panico tra gli ucraini.

Come scrive informazione.it: Ucraina: attacco missilistico russo su Kiev, 3 feriti - Una serie di esplosioni si è verificata in diverse zone della città intorno alle 5 del mattino Massiccio attacco missilistico russo sulla capitale dell’Ucraina Kiev durante la scorsa notte.

Come scrive msn.com: Ucraina, Kiev: "Raid russo sulla città di Kryvyi Rih, 12 morti tra cui due bambini" | L'accusa di Parigi e Londra: "Putin continua a tergiversare, dia una risposta agli Usa" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.136. Un attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, ha provocato almeno 12 morti, tra cui due bambini, e circa 50 feriti.

Riporta repubblica.it: Attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, in Ucraina. Almeno 19 morti nella città natale di Zelensky - Un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky, ha fatto almeno 19 morti (tra cui 9 bambini) e circa 60 feriti.