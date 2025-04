Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 33ª giornata: Inter pari

C’è voluto un po’ più di quanto previsto, ma alla fine stasera si è conclusa la trentatreesimadiA, coi quattro recuperi che hanno definito la. Non certo positiva per l’, ora apunti col Napoli: finisse oggi il campionato sarebbe spareggio.A 2024-2025 – 33ªLecce-Como 0-3 33?, 91? Diao, 84? GoldanigaMonza-Napoli 0-1 72? McTominayRoma-Verona 1-0 4? ShomurodovEmpoli-Venezia 2-2 59? Fazzini, 67? Yeboah (V), 85? Busio (V), 87? AnjorinBologna-1-0 94? OrsoliniMilan-Atalanta 0-1 62? ÉdersonCagliari-Fiorentina 1-2 7? Piccoli (C), 36? Gosens, 48? BeltránGenoa-Lazio 0-2 32? Castellanos, 65? DiaParma-Juventus 1-0 45? +1 PellegrinoTorino-Udinese 2-0 39? Adams, 85? Dembélé71Napoli 71Atalanta 64Bologna 60Juventus 59Lazio 59Roma 57Fiorentina 56Milan 51Torino 43Udinese 40Como 39Genoa 39Verona 32Parma 31Cagliari 30Lecce 26Venezia 25Empoli 25Monza 15PROSSIMO TURNOTRENTAQUATTRESIMAAAtalanta-Lecce venerdì 25 aprile ore 20.