Spettacoloitaliano.it - Ritorno nell’Incubo Tv8: trama e finale spiegazione del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

Tv8 del 2023Tv8 del 2023. La dottoressa Connors è sfuggita al suo stalker e decide di trasferirsi con la sua famiglia in periferia per un nuovo inizio, ma presto si accorge di essere di nuovo in pericolo. I protagonisti sono interpretati da Alissa Filoramo nei panni di Dr. Hope Connors e Juliana Destefano in quelli di Terrie. La pellicola riprende il genere di Una Vacanza da Incubo.A seguire:delTv8.completaLa dottoressa Hope Connors, un chirurgo di successo e neomamma. Dopo la morte del suo stalker, Hope cerca di ricostruire la sua vita con l’aiuto del suo nuovo assistente personale. Tuttavia, si rende presto conto che potrebbe essere ancora presa di mira, portandola a chiedersi se il suo stalker sia davvero scomparso o se qualcun altro la stia terrorizzando.