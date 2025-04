Lanotiziagiornale.it - Trump spiazza gli alleati europei, salta il vertice di pace sull’Ucraina

Doveva essere l’occasione per preparare una proposta dicongiunta tra Regno Unito, USA, UE e Ucraina, ma ildi Londra si è rivelato un clamoroso flop. Che le cose non sarebbero andate per il verso giusto era apparso chiaro già in mattinata, quando il summit – improvvisamente e in modo del tutto inatteso – è stato declassato, in seguito alla decisione dei ministri degli Esteri di non partecipare. L’incontro è stato così rinviato “a data da destinarsi” e lasciato nelle mani di “funzionari di livello inferiore”.Un nulla di fatto, probabilmente causato dalle tensioni legate al piano didi Donald, che strizza l’occhio a Vladimir Putin prevedendo importanti concessioni territoriali alla Russia. Un piano che ha messo in forte imbarazzo il governo di Keir Starmer e che, come prevedibile, è stato subito strumentalizzato dalla propaganda russa.