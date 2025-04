Inter Milan Conceiçao Bene ambizione e la solidità ma non abbiamo ancora vinto

Milano, 23 aprile 2025 – Il Milan si conferma la "bestia nera" dell'Inter e si aggiudica il terzo derby su cinque con un perentorio 3-0, restando imbattuto nelle stracittadine stagionali ma soprattutto strappando il pass per la finale di Coppa Italia di Roma, dove affronterà la vincente della semifinale tra Bologna ed Empoli (i rossoblù partono dal 3-0 dell'andata). Eroe della notte rossonera colui che non ti aspetti, quel Luka Jovic che fino a qualche settimane fa sembrava ai margini del progetto Milanista e che questa sera si è preso il palcoscenico con una doppietta: il primo gol arrivato con un perfetto stacco di testa al culmine di un primo tempo meglio Interpretato dai nerazzurri che hanno in almeno in un paio di occasioni sfiorato il gol colpendo anche una traversa con Dimarco. Il vantaggio ha però cambiato il corso del match perché nella ripresa il Milan ha sciolto briglie e tensione, sfruttando gli spazi concessi da un'Inter a trazione anteriore per colpire con la seconda rete di Jovic, una deviazione da rapace d'area e archiviare definitivamente la pratica con il tris di un sontuoso Reijnders, imbeccato alla perfezione da un Leao questa sera decisamente al servizio della squadra.

