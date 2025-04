Lucida follia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Trump diceva che avrebbe chiuso la guerra in Ucraina in tre giorni. Invece ora sembra incline ad abbandonare il negoziato. Forse ha visto che la cosa è più complessa di quanto credesse. Mariano Ulissivia emailGentile lettore, qualcuno direbbe che anche per Trump è difficile leggere nella testa di Trump. Però io credo che i suoi metodi siano più una posa studiata per confondere l’avversario che non una reale. Ho già scritto che gli americani, tutti inesperti di diplomazia a partire da Witkoff e Rubio, si sono lasciati giocare da Macron e Starmer, i quali hanno convinto Zelensky a chiedere una “tregua” invece di una “pace”. Però è impossibile che gli americani, per quanto ingenui, non abbiano capito che gli europei mirano a prolungare la guerra. Penso invece che la nuova freddezza di Trump sul tema Ucraina abbia a che fare con la Cina.