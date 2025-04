È la notte del Parma basta un gol di Pellegrino per domare la Juventus

Alla fine, Chivu l'ha fatto davvero il regalo ai tifosi del Parma. E sarà un regalo che difficilmente dimenticheranno. Il suo Parma batte la Juventus per 1-0 e allunga in zona salvezza: Empoli e Venezia a -6. In casa ha già fatto meglio di Pecchia che, in tredici uscite, aveva raccolto dodici.

